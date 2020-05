Manche. Collision entre deux véhicules : 7 blessés dont un enfant

7 blessés sont à déplorer dans un choc frontal latéral entre deux voitures survenu ce jeudi 21 mai un peu avant 14 h au niveau de l'échangeur de Pontorson sur la RN 175 au lieu-dit le Cassouet.

Dans la première voiture, une femme âgée de 28 ans et un homme âgé de 30 ans, blessés, ont été transportés par une ambulance des sapeurs-pompiers accompagnés par une infirmière au centre hospitalier d'Avranches. Dans le second véhicule, une femme âgée de 39 ans grièvement blessée a été désincarcérée avant d'être prise en charge par une équipe du SMUR et transportée vers le centre hospitalier d'Avranches comme un enfant de 7 ans, deux adolescents de 15 ans et un homme âgé de 39 ans, plus légèrement blessés.

21 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.