Rouen. Un rassemblement devant le CHU en soutien aux soignants

Les discussions pour le plan hôpital annoncé par Emmanuel Macron doivent débuter le lundi 25 mai. Et déjà, les luttes reprennent. À l'appel de la CGT, de Sud et de Solidaires, une cinquantaine de militants s'est rassemblée devant le CHU de Rouen, le mercredi 20 mai, pour rendre hommage aux soignants et surtout pour demander des revalorisations visibles sur les salaires, au-delà de la prime promise. "Cette prime de 1 500 euros ne touchera que les agents de quelques services, relève Guy Poret, retraité du CHU qui continue à militer pour Sud Santé. Nous pensons que tous les personnels hospitaliers doivent en bénéficier. Et nous souhaitons surtout une revalorisation de tous les salaires que nous estimons à 400 euros par mois."