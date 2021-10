Calvados. Il est désormais possible de payer ses impôts chez 44 buralistes

Un logo bleu blanc rouge s'affiche désormais chez 44 buralistes du Calvados, avec la mention "paiement de proximité". Cela signifie qu'il est possible d'y régler ses impôts, amendes ou factures. Il s'agit de paiements en espèces, jusqu'à 300 euros, et par carte bancaire. Le service est gratuit pour les contribuables. Huit bureaux de tabac sont agréés à Caen, trois à Bayeux et un à Lisieux, mais certains sont situés dans de plus petites communes, comme Pont-d'Ouilly, Argences, Le Hom, Le Bény-Bocage…

Une généralisation cet été

Après une première expérimentation débutée en février dans dix départements, le Calvados va tester ce mode de paiement avec huit autres territoires français. La généralisation est prévue pour juillet prochain, avec 6 000 bureaux de tabac mobilisés en France.

Pour savoir si vous pouvez régler vos impôts chez le buraliste, il suffit de regarder votre avis d'imposition. Il doit comporter un QR code et la mention "paiement possible chez le buraliste - partenaire agréé".

Ci-dessous, la liste des 44 buralistes concernés dans le Calvados :

Voici la liste des 44 buralistes concernés dans le Calvados. - DDFIP