Jusqu'à 4 ans de prison pour proxénétisme et prostitution à Caen

Une affaire de proxénétisme et de prostitution était jugée depuis jeudi devant le tribunal correctionnel de Caen qui a prononcé ce vendredi soir, des peines jusqu’à 4 ans de prison ferme envers un couple de camerounais âgé de 52 et 53 ans pour proxénétisme aggravé. Leur fille écope de 2 ans de prison ferme pour prostitution. Des peines de 4 mois et 18 mois de prison avec sursis ont également été prononcées à l’encontre d'une fille et d'un fils du couple. Le procureur de la République avait requis jeudi, 6 ans de prison envers les principaux accusés.