Calvados. Le coup de pouce vélo incite à s'y (re)mettre

Pour inciter le plus grand nombre de personnes à se mettre au vélo, à l'occasion du déconfinement, le gouvernement a mis en place une prime, jusqu'à 50 €, pour faire réparer sa bicyclette. "Tous les coups de pouce de ce genre sont utiles, nous l'avions déjà constaté avec les primes pour vélos électriques", se réjouit Léo James, qui codirige le magasin Decathlon de Mondeville. L'enseigne a été la première de la marque en France à rouvrir son rayon cycle et son atelier, fin avril. "Nous avons prévu des renforts de techniciens pour que la réparation intervienne le plus vite possible. Nous pourrons nous appuyer sur l'atelier régional de Decathlon, juste à côté, dans lequel travaillent une vingtaine de techniciens vélo", poursuit le responsable.

En fin de semaine dernière, Nicolas Beaussieu, responsable du rayon cycle, voyait partir une quinzaine de vélos par jour, auxquels s'ajoutent ceux vendus sur Internet et récupérés en drive. "Certains clients disent qu'ils se méfient des transports en commun et préfèrent être à vélo." Du côté de l'atelier, c'est d'abord les cyclistes habitués qui se sont présentés. "Chambre à air, patins de freins : c'est ce que l'on fait de plus", indique Gwen Quidu, technicien spécialisé.

Le coup de pouce vélo comprend diverses manœuvres : changement de pneus, du dérailleur, vérification des freins… Attention, l'achat d'équipements comme le casque ou les lampes amovibles ne sont pas compris dans les 50 euros. Le client ne paye que le reste à charge et la TVA.

Voici la marche à suivre pour bénéficier du coup de pouce vélo. - Alveove

Les ateliers et réparateurs agréés près de chez vous sont référencés sur coupdepouce.fr.