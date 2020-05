Rouen. Au Jardin des plantes, la faune et la flore ont profité du confinement

C'est un lieu prisé des promeneurs et des sportifs. À Rouen, le Jardin des plantes a rouvert ses portes ce jeudi 14 mai après deux mois de fermeture. Il n'est, pour l'instant, accessible qu'en partie au public, puisque les aires de jeux sont interdites, mais aussi pour préserver la nature. "On a constaté l'installation d'une faune et d'une flore spontanées pendant cette période assez longue du confinement, explique Julien Gossens, le responsable du Jardin des plantes. La nature est revenue nous rendre visite !"

Le grand silence

Une belle surprise pour les jardiniers qui ont continué à prendre soin des lieux pendant le confinement mais qui ont laissé vivre une partie du jardin, particulièrement arborée. "Nous allons faire des inventaires de la faune et de la flore pendant quelques jours, avant de rouvrir cette partie du jardin", poursuit Julien Gossens.

Plusieurs facteurs expliquent ce développement de la nature : absence d'entretien de cette partie du jardin permettant "l'installation de plantes sauvages" et surtout absence de bruit et de visiteurs. "On a pu constater la parade du pigeon colombin au mois de mars, qui est plutôt une espèce forestière que nous n'avons jamais eue sur le site", détaille Julien Gossens, précisant qu'il ne s'agit pas du pigeon ramier que l'on a l'habitude de voir en ville.

Enfin, les visiteurs pourront apprécier des sculptures végétales en forme d'animaux qui devaient être exposées à l'occasion du festival Graines de jardin, annulé en raison des mesures sanitaires.