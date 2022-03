Caen. Cinéma : et pourquoi pas un drive-in ?

De vieux cabriolets devant un écran géant, à la belle étoile : le drive-in est un pan mythique du cinéma américain des sixties, qui évoque des souvenirs aux amateurs de Grease, notamment. Ce mode de projection pourrait bien faire son retour, à Caen, ville la plus cinéphile de France avec ses quatre cinémas, dont le Lux, que dirige Gautier Labrusse : "Après la fermeture des cinémas le samedi 14 mars, on s'est rapidement dit que ce type de projection permettrait d'éviter les rassemblements publics et de respecter les règles sanitaires, puisque les gens sont confinés dans leur voiture." Une façon "de partager quelque chose de collectif", comme dans une salle de cinéma.

Il suffit d'allumer l'autoradio !

Dans la pratique, le cinéma d'art et essai travaille avec Caen Événements, gérant du parc des expositions, et la Ville de Caen pour ficeler ce projet qu'il a déjà expérimenté ponctuellement par le passé. Une centaine de véhicules pourraient prendre place, chaque soir. "L'idée n'est pas d'utiliser des écrans LED mais d'attendre qu'il fasse nuit, de délocaliser une salle de cinéma", poursuit Gautier Labrusse, qui espère convaincre d'autres salles de Caen de participer.

Pour l'image, c'est un écran géant gonflable surélevé, de 130 m2, qui est utilisé. Pour le son, outre celui qui sort en façade, les spectateurs devront se brancher sur une fréquence donnée en ondes courtes. "Il suffit d'allumer l'autoradio, mais nous conseillerons quand même d'emporter un poste à piles aussi." Les voitures seraient "rangées" de façon à ce que tout le monde en profite : les Twingo devant, les 4x4 à l'arrière !

La Normandie se relève Impossible de lire le son.

Le drive-in est soumis à des autorisations administratives. Le Lux espère qu'il pourra voir le jour avant l'été.