Caen. Les masques commandés par la Ville arrivent

Un masque gratuit pour chaque Caennais âgé de plus de 10 ans. C'est ce que prévoit la Ville de Caen, qui a commandé 140 000 masques en tissu, lavables, confectionnés par les sociétés normandes Kiplay et Lecuyer.

Leur distribution se fera en deux phases :

• Les habitants de plus de 65 ans inscrits sur les listes électorales recevront un masque par courrier, à partir du mardi 19 mai. Ils n'ont aucune démarche à effectuer.

• Les habitants âgés de moins de 65 ans pourront s'inscrire à partir du lundi 11 mai sur caen.fr pour définir un jour, un horaire et un lieu de retrait des masques pour leur foyer. Une seule demande par foyer sera nécessaire. Avec le formulaire, il faudra fournir, par voie numérique, un justificatif d'identité, de domicile et de composition du foyer.

Les plus de 65 ans qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales pourront demander à recevoir leur masque à domicile sur caen.fr à partir du lundi 11 mai.

Les masques seront distribués du 23 au 27 mai sur dix points de distribution répartis dans toute la ville de Caen. Après le 27, ils resteront disponibles, sur rendez-vous, à l'hôtel de ville.

Ces masques représentent un investissement de 750 000 € pour la municipalité.

Pour toute information complémentaire, le Centre d'information déconfinement mis en place par la Ville sera joignable à partir du lundi 11 mai, au 02 31 08 5000, du lundi au vendredi de 9 heures à 18 h 30.