Mondeville. Distribution de masques à partir du 9 mai

La distribution des masques se poursuit dans les communes. A Mondeville, près de Caen, les 3 500 premiers sont réservés aux plus de 55 ans et aux personnes vulnérables et fragiles. Soixante-cinq couturières bénévoles, la Coop 5 pour 100 et la Sellerie Thomas ont été mobilisés pour les fabriquer.

Les distributions débutent samedi 9 mai, sur huit sites différents, et selon des créneaux horaires précis déterminés selon les initiales du nom de famille.

Tout le détail est à retrouver sur le site de la municipalité.