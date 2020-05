Alençon. Confinement : l'émission de Stéphane Bern inspire le sanctuaire

2 452 000 Français, soit 1 téléspectateur sur 10, ont suivi l'émission Secrets d'Histoire présentée par Stéphane Bern, le lundi 4 mai, sur France 3, consacrée à Sainte Thérèse, née à Alençon. Au lendemain de cette diffusion télévisée, le sanctuaire d'Alençon, dédié à Thérèse mais aussi et surtout à ses parents canonisés Louis et Zélie Martin, rebondit sur cette belle audience, la troisième meilleure de ce lundi soir.

"Osons la tendresse"

Le sanctuaire lance ce mardi 5 mai "Osons la tendresse", alors que la France vit sa dernière semaine de confinement : il propose à chacun, et pas seulement aux catholiques, sur le site internet éponyme, un thème de réflexion par jour, jusqu'au lundi 11 mai, pour réfléchir sur sa vie, celle de ses proches, de sa famille, "en s'inspirant des pensées de Thérèse et de Louis et Zélie Martin", explique Damien Thomas, le secrétaire général du sanctuaire.

Premier thème : le défi de l'écoute, ou "Comment faire pour que mes interlocuteurs se sentent écoutés ?". En fonction de son succès, cette initiative pourrait être pérennisée, au-delà du confinement.