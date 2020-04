Briouze. La 25e édition du festival Art-Sonic officiellement annulée en 2020

L'édition 2020 du festival Art-Sonic à Briouze est annulée, confirment ses organisateurs, " sans grande surprise… mais la bonne nouvelle c'est que nous vous donnons rendez-vous les 23 et 24 juillet 2021 pour fêter nos 25 ans !"

"Les 25 ans de notre festival indépendant étaient l'occasion de réunir une grande famille composée de nos bénévoles, nos techniciens et intermittents, nos partenaires, et bien entendu vous, chers festivaliers. Le contexte en a décidé autrement. Soyez certains que nous allons tout mettre en œuvre pour surmonter les difficultés, et nous pouvons d'ores et déjà vous assurer que nos retrouvailles n'en seront que plus chaleureuses", expliquent les organisateurs, qui précisent travailler dès à présent sur la reprogrammation des artistes initialement invités, pour les accueillir l'année prochaine. Les billets 2020, achetés pour la 25e édition, resteront valables en 2021, mais ils peuvent aussi être remboursés, de même que les crédits achetés sur les comptes cashless. Le détail des modalités est à venir dans les prochains jours.