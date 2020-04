Religion. Semaine Sainte confinés : se rappeler la solidarité de Sœur Emmanuelle

Un regard pétillant d'espérance !

Sœur Emmanuelle est décédée à l'âge de 99 ans, le 20 octobre 2008. Elle n'a jamais hésité à médiatiser ses révoltes en faveur des plus pauvres en France ou à l'étranger, devenant auprès du grand public, un alter ego de l'Abbé Pierre, décédé début 2007. Les Français gardent le souvenir des nombreuses apparitions à la télévision de cette petite femme tassée par l'âge, mais dont le regard restait pétillant d'espérance et de pertinence !

Petite silhouette au grand cœur !

Diplômée de sciences philosophiques et religieuses, elle prononce ses vœux de religieuse à la congrégation de Notre-Dame de Sion en 1931, renonçant à la vie confortable qui l'attendait. Un an plus tard, Sœur Emmanuelle quitte l'Europe pour enseigner dans les missions des pays de la Méditerranée. Elle découvre la Turquie, la Tunisie et, en 1965, l'Égypte. En 1971, à l'âge de 63 ans, elle s'installe dans le bidonville d'Ezbet el-Nakhl, parmi les chiffonniers du Caire. La religieuse, petite silhouette en blouse grise et baskets, a fondé en 1980 l'association Asmae-association Sœur Emmanuelle, qui aide des milliers d'enfants dans le monde.

Quelques citations de Sœur Emmanuelle à méditer en ces temps confinés :

"On ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive. Il s'agit à chaque instant de faire jaillir une étincelle de joie. Ne l'oublions pas : 'Souris au monde et le monde te sourira'."



"La valeur ne dépend pas de la religion, mais de l'amour qui nous fait considérer l'autre comme un frère ou une sœur."