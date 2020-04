Alençon. Découvrez toutes les dates de report de La Luciole

À Alençon, la salle des musiques actuelles La Luciole a été contrainte à de nombreux reports et annulations de concerts pour cause de Covid-19.

Des reports et des annulations

Report des concerts suivants :

- IRMA prévu le 13 mars, au vendredi 29 janvier 2021

- JAHNERATION prévu le 14 mars, au 16 avril 2021

- MORCHEEBA prévu le 20 mars, au 25 septembre 2020

- MURRAY HEAD prévu le 21 mars, au 10 octobre 2020

- SUPERBUS prévu le 26 mars, au 14 octobre 2020

- ZOUFRIS MARACAS prévu le 28 mars, au 13 novembre 2020

- LE BALLET URBAIN prévu le 5 mai, au 24 novembre 2020

- SAMBA DE LA MUERTE prévu le 2 avril, au 17 décembre 2020

- WE HATE YOU PLEASE DIE prévu le 9 avril, au 3 décembre 2020

- MADAME GUILLOTINE prévu le 7 mai, au 18 juin 2020

Annulation des concerts suivants :

- AS ANIMALS

- BEN L'ONCLE SOUL

- SAMANTHA MARTIN & DELTA SUGAR (prévu le 12 juin)

- Festi'Bahuts (prévu le 29 avril).

Pour davantage d'informations : infos@laluciole.org ou 02 33 32 83 33.