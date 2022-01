Lisieux. Couvre-feu : le tribunal administratif de Caen suspend l'arrêté du maire

Il avait été le premier à instaurer un couvre-feu dans le département du Calvados. Le maire de Lisieux, Bernard Aubril, avait pris un arrêté en ce sens le vendredi 27 mars, afin d'interdire la circulation sur la commune, de 22 heures à 5 heures du matin. Le préfet du Calvados, jugeant que cet arrêté n'avait "pas d'effet utile" avait alors demandé au maire de retirer cet arrêté. Il a finalement dû saisir le tribunal administratif (TA), qui a rendu sa décision ce mardi 31 mars. Le TA de Caen suspend cet arrêté municipal. "Le juge des référés a estimé que ces circonstances (les interventions des pompiers dans les nuits des 18 au 19 mars et 22 au 23 mars et les dégradations constatées le 25 mars au stade Bielman, NDLR) ne sont pas suffisantes pour justifier au plan local la nécessité des restrictions supplémentaires imposées par l'arrêté contesté, tant au regard du risque de propagation de l'épidémie de Covid‐19 que de la sécurité publique. Il a ainsi considéré que cet arrêté porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et de venir des personnes concernées, et en a suspendu l'exécution."