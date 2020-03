Sées. Diocèse de Séez : Monseigneur Habert anticipe son message de Pâques

Noël, Pâques, Toussaint. À chaque fois, l'évêque du diocèse de Séez, Monseigneur Jacques Habert adresse un message. Aux chrétiens en particulier, mais plus généralement à l'ensemble des habitants. Crise sanitaire oblige, celui de Pâques 2020 arrive avec un peu d'avance, avant le dimanche des Rameaux :

La crise du Covid-19 restera certainement longtemps gravée dans nos mémoires. Elle restera aussi comme un temps unique dans l'histoire du XXIe siècle : des milliards de personnes confinées à travers le monde. Comment se terminera cette crise, à quel rythme, avec quelles conséquences ? Il est encore trop tôt pour le dire.

Cette crise, comme toutes les crises, révèle ses vérités, à la fois bonnes et mauvaises. Les 'bonnes vérités', ce sont ces attitudes exemplaires de l'immense majorité des personnes. Tout le personnel soignant continue de faire notre admiration. Mais nous devons y associer ceux et celles qui, parfois dans un dévouement caché, sont fidèles aux postes qu'ils doivent tenir, la liste serait trop longue. Le pape François, dans un message adressé au monde entier le vendredi 27 mars, leur a rendu un vibrant hommage. Il indiquait notamment : 'ils sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire.' Les 'mauvaises vérités', ce sont ces querelles qui continuent envers et contre tout, c'est cette saturation de certains médias, ces 'fausses nouvelles'… Elles risquent de nous enfermer et de nous fragiliser.

C'est dans ce contexte que les chrétiens entreront le dimanche 5 avril dans la grande Semaine Sainte qui mène à Pâques. Nous la vivrons avec l'impossibilité de nous rassembler pour nos célébrations. Cette souffrance s'ajoutera à toutes les autres. Cette semaine nous donnera de célébrer le combat que Jésus a mené contre les forces du mal, contre la violence, le mensonge, le péché. Ce combat l'a conduit à la croix jusqu'à la résurrection. Nous porterons au cours de cette Semaine Sainte 2020 tous les combats menés aujourd'hui à travers le monde : ceux contre ce virus mais tant d'autres qu'il ne faut pas oublier.

Ce que nous chanterons (dans nos maisons !) dimanche de Pâques, c'est la victoire de la vie sur la mort, le mensonge, la violence et la haine. Telle est notre espérance, elle est le cœur de notre foi.

+ Jacques Habert, Évêque de Séez.

La messe des Rameaux dans le diocèse de Séez, le dimanche 5 avril, sera diffusée en direct sur la Web-TV du diocèse, avec bénédiction par Mgr Habert. Le même média diffusera la veillée Pascale du samedi 11 avril à 21 heures, et la messe de Pâques le dimanche 12 avril à 11 heures.