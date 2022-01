Alençon. Certaines maisons de retraite préparent les familles des aînés

La Normandie s'apprête à affronter la vague du Covid-19. Des familles de personnes âgées qui vivent en Ehpad ont reçu un courrier expliquant que "face à des situations humaines extrêmes, les professionnels se retrouvent devant des questions sans réponse". Mais il précise aussi qu'en cas de limitation des transferts vers les hôpitaux face au Covid-19, "tout sera mis en œuvre pour soulager et apaiser" nos anciens et que "des mesures plus strictes quant à la prise en charge des défunts, vont être mises en place".