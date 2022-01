Coronavirus: vos questions, nos réponses. Mon écharpe peut-elle contribuer à me protéger contre le Covid-19 ?

Question d'Abel : "À défaut d'un masque, est-il utile de se protéger le visage avec une écharpe ou un foulard lorsqu'on va faire ses courses, ou que l'on sort dans la rue ?"

Réponse : Si ça peut vous rassurer de mettre votre écharpe ainsi, et en plus vous tenir chaud, faites-le… mais il n'existe aucune étude pour évaluer l'efficacité de ces foulards et autres écharpes en tant que "filtres" contre le Covid-19.

Il semble raisonnablement très peu probable qu'ils soient efficaces, d'autant que celle qui a tricoté avec amour votre écharpe a peut-être fait des grosses mailles, qui laissent passer les virus. Ce n'est donc pas une bonne idée…