Normandie. Coronavirus : mercredi soir, allumez tous une bougie à votre fenêtre !

Pour les chrétiens, au cœur du Carême, la fête de l'Annonciation a lieu le mercredi 25 mars. En ces circonstances sanitaires particulières, les évêques de France ont lancé un appel à tous les Français pour "illuminer l'Annonciation".

Un événement rare

Mercredi 25 mars à 19h30, les cloches de toutes les églises du pays vont résonner pendant 10 minutes, "comme ça a été le cas aux grandes heures de notre histoire, par exemple à la Libération", explique Monseigneur Habert, évêque de Séez, dans l'Orne. Il s'agit d'une marque de communion avec les malades et leurs proches, avec tous les soignants et ceux qui rendent possible la vie de notre pays. Mercredi soir, chacun est donc invité à allumer des bougies à sa fenêtre.