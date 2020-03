Coronavirus : vos questions, nos réponses. J'ai mal à la tête : est-il possible de prendre un Doliprane ?

Est-ce que je peux prendre un doliprane ou du paracétamol si j'ai mal à la tête ? Y a-t-il des médicaments déconseillés en cas de suspicion de coronavirus ? Vous êtes plusieurs à nous poser la question.

On vous éclaire, avec l'aide d'un pharmacien. Pour rappel, les symptômes les plus courants sont la toux et la fièvre. Dans ce cas, privilégiez le paracétamol ou un Doliprane, mais surtout, évitez les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène. Ce médicament réduit les défenses immunitaires, donc si jamais vous êtes porteur du virus, il sera alors difficile de l'éliminer.

