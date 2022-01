People. Comment les stars trompent l'ennui du confinement

Les journées sont parfois longues, durant le confinement imposé en raison de la pandémie de coronavirus. Du côté des stars, chacun trouve une occupation.

La footballeuse Eugenie Le Sommer a réalisé (avec brio) le #StayAtHomeChallenge qui consiste à jongler avec… un rouleau de papier toilette.

L'actrice et mannequin Cara Delevingne, de son côté, occupe son temps en réalisant des parodies sur son compte Instagram.

Grands romantiques, le chanteur Robbie Williams et sa femme Ayda Filed partagent leurs rendez-vous romantiques chaque jour de quarantaine. Ils ont par exemple repris la scène du balcon de Roméo et Juliette.

Pratique, chez l'ancienne Miss France Laury Thilleman et son mari, le chef Juan Arbelaez, on cuisine et on partage ses recettes, dans la joie et la bonne humeur.