Coronavirus. Le télétravail à la mode : témoignage au Havre

Si ce verbe n'est pas encore dans tous les dictionnaires, ce n'est qu'une question de mois. Télétravailler, c'est le fait de travailler à distance. Contrainte par la propagation rapide du coronavirus, cette pratique n'a jamais été autant utilisée par les salariés français.

Des repères à trouver

Karine Soyer, gérante de l'agence de communication et de marketing Heureux qui communique au Havre, travaille de chez elle depuis quelques jours. Le même sort est réservé à ses deux salariées. "L'exigence de notre métier nous incite à être le plus souvent possible derrière le clavier. Nous devons être disponibles pour nos clients. Qu'on les accompagne à l'agence ou pas ne pose aucun problème. Notre profession nous permet de nous adapter à la situation actuelle", indique Karine Soyer.

Mais ses repères et son organisation ont été troublés en raison de l'épidémie de coronavirus. "On a dû annuler pas mal d'opérations, comme des conférences de presse et des séminaires."

L'emploi du temps n'est pas pour autant vierge. "Il y a des clients que l'on accompagne sur la durée, notamment au niveau de la communication. Il y a des choses planifiées, et à planifier. Il faut également préparer l'après pour l'avenir proche, le plus proche possible. On espère revenir rapidement à la normale."