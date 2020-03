Musique. Le concours de l'Eurovision est à son tour annulé à cause du Covid-19

Après les concerts et les rencontres sportives, la liste des compétitions reportées ou annulées s'est allongée. Rien ne semble résister à la crise sanitaire qui touche actuellement la planète.

Initialement prévu du 12 au 16 mai, le concours de l'Eurovision vient d'être lui aussi annulé. La compétition devait se tenir au Pays Bas.

Pour rappel, la France devait être représentée cette année par Tom Leeb avec le titre The best in me.