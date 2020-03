Votre horoscope signe par signe du lundi 23 mars

BELIER

Le moment est venu de vous modérer et de vous pencher sur vos finances pour évaluer la situation après d'éventuels coups de cœur onéreux.

TAUREAU

C'est une bonne journée pour approfondir un sujet qui vous tient à coeur

GEMEAUX

Votre optimisme semble inépuisable ! Il ne vous reste plus qu'à la dispenser selon vos véritables priorités.

CANCER

Attendez-vous à vivre des moments exaltants, vous serez surpris des possibilités nouvelles qui entrent dans votre vie amoureuse.

LION

Déterminé et efficace vous gérez l'intendance de main de maître et parvenez à imposer vos codes et méthodes à un clan qui se plie à vos directives.

VIERGE

Après une agitation fatigante, le ciel se calme et vous n'aurez aucun mal à vous organiser aujourd'hui.

BALANCE

Une détermination à toute épreuve semble vous animer et vous rend capable de bien des exploits.

SCORPION

Intéressez-vous aux autres. Qu'il s'agisse de vos amours ou de votre travail, vous avez tout à gagner à mettre les choses au point.

SAGITTAIRE

Vous serez redoutablement efficace aujourd'hui. Particulièrement sur des détails pénibles au plan technique !

CAPRICORNE

Vous bénéficiez d'influx planétaires qui rehaussent votre forme morale, vous avancez dans la bonne direction !

VERSEAU

Vous prendrez du recul par rapport à vos finances, pour gérer les choses autrement, la réflexion s'impose.

POISSONS

Vous aurez raison de vous fier à votre instinct aujourd'hui. Vos intuitions sont bonnes.