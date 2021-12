Calvados. Professions prioritaires : un accueil organisé pour leurs enfants

La décision d'Emmanuel Macron de fermer l'ensemble des établissements scolaires entraîne des conséquences pour les travailleurs. Ceux qui exercent une profession prioritaire seront aidés, à condition qu'ils n'aient trouvé aucune solution de garde dans leur cercle amical ou familial. Leurs enfants pourront être accueillis lundi 16 mars dans leur établissement scolaire habituel (école ou collège).

Ces derniers seront accueillis par très petits groupes, dans des salles différentes. Les écoles de musique, écoles de voiles, centre de loisirs, etc. qui sont fermés pourront aussi servir à accueillir les enfants de ces personnels prioritaires, par la suite. "La liste des professions concernées est en cours d'élaboration par l'Etat. La cellule d'information au public est ouverte tout le week-end, de 8 heures à 20 heures, au 02 31 30 67 60" indique le préfet du Calvados. Il est aussi possible de poser des questions sur les comptes Twitter et Facebook de la préfecture. Il est d'ores et déjà certain que le personnel hospitalier est considéré comme prioritaire.