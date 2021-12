Avranches. Municipales : nostalgie, continuité ou nouveauté

Vu de loin, on pourrait penser que cette élection est une autoroute pour le maire sortant. C'est déjà ce que l'on pensait en 2014 et le scénario nous a donné tort. À Avranches, bien malin celui qui, à quelques jours du scrutin, peut donner le nom du futur maire de la ville.

Il avait créé la surprise en 2014, David Nicolas jouit d'une popularité indéniable. Il sort d'un mandat presque sans faute, mais la dernière année s'est chargée de lui mettre une belle épine dans le pied et cette épine à un nom : Écoparc. Les tourments de ce dossier lui seront-ils préjudiciables ? Pas impossible.

En 2014, il était député et maire de la ville. Six ans après, il a perdu ses deux mandats et son statut de baron local. Guénahel Huet veut sa revanche et, même s'il a visiblement eu du mal à constituer sa liste, il est bel et bien là, prêt à laver l'affront. Une mission ardue, mais loin d'être impossible pour celui qui a déjà dirigé la ville pendant 13 ans.

Le troisième protagoniste de cette pièce en deux actes, c'est Antoine Delaunay, l'ancien collaborateur parlementaire de Guénahel Huet. Depuis 2014, le conseiller départemental du canton s'est détaché de son mentor. Il représente la nouveauté face aux deux derniers maires de la ville et il a le soutien de la droite locale.

