Calvados. Le département en vigilance orange inondations

Le département du Calvados est placé en vigilance orange inondations ces vendredi 6 et samedi 7 mars. Les précipitations de ces derniers jours ont entraîné une augmentation du débit de la Dives qui traverse le Calvados et l'Orne. Des pics de crues sont attendus ce soir à Beaumais près de Falaise, samedi midi à Saint-Pierre-en-Auge et samedi soir au Mesnil-Mauger.