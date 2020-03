Municipales. En 2014, trois listes s'étaient qualifiées pour le second tour à Rouen

Huit listes s'étaient présentées lors des élections municipales de 2014 à Rouen. Parmi les têtes de liste, des noms qui se retrouvent dans les candidatures actuelles : Jean-Michel Bérégovoy, Jean-François Bures, Guillaume Pennelle, Frédéric Podguszer et bien sûr, l'actuel maire de Rouen, Yvon Robert.

À l'issue du premier tour, trois candidats étaient en ballottage : Yvon Robert (Parti socialiste) avec 30,24 % des suffrages, Jean-François Bures (UMP) avec 23,39 % et Guillaume Pennelle (Front national) avec 13,38 % des voix. Un trio d'hommes, dont Yvon Robert sort gagnant au second tour avec la majorité des voix (46,80 %), suivi par Jean-François Bures (41,48 %) et Guillaume Pennelle (11,71 %).

