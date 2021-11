Spécial vacances. S'amuser en famille et à l'abri de la pluie

Venez sauter avec

We jump se situe au 19 rue de Constantine à Rouen et se présente sous la forme d'un immense parc de trampolines où différentes activités peuvent être pratiquées à partir de 7 ans. L'animateur du lieu, Romain Labroche, est très satisfait : "Depuis l'ouverture du lieu il y a un an et demi, c'est souvent complet, explique-t-il. On accueille tous les niveaux : des débutants, mais aussi des gymnastes ou des adeptes du parkour qui viennent s'entraîner ici en toute sécurité." Les enfants et les plus grands peuvent sauter sous différentes formes.

Tout d'abord avec le Free jump, le saut libre, une activité parfaite pour se familiariser avec l'univers du trampoline, faire du sport et vivre des sensations fortes, à tout âge. Le Wipe out où, sur deux boudins, il faut défier ses amis sur l'immense trampoline de la salle ; cette activité peut se pratiquer jusqu'à huit joueurs en simultané et le dernier debout remporte la partie ! Le Bac à mousse qui propose deux toiles pour faire des figures inimaginables, tenter les figures acrobatiques les plus folles et grâce à la piscine à mousse avoir un atterrissage en douceur pour laisser libre cours à sa créativité. Le Poutre challenge qui permet des défis en duel et de tomber dans la mousse en enchaînant plusieurs figures.

Concernant le tarif, pour une heure, il faut compter 12 euros. La présence d'un adulte est obligatoire pour les enfants de moins de 13 ans.