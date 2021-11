Cresserons. Soupçons de maltraitance : l'association Stéphane Lamart dépose plainte

Les gendarmes ont sollicité l'association Stéphane Lamart le mardi 18 février, au sujet d'un troupeau de vaches dans un champ de Cresserons, près de Douvres-la-Délivrande, au nord de Caen. "Des bovins très maigres", indique le créateur de l'association. Au total, une cinquantaine de vaches seraient concernées. "Le parquet envisagerait une réquisition si nous trouvons un point de chute pour ces animaux", poursuit Stéphane Lamart. L'association possède un refuge à Aunay-sur-Odon, mais elle manque de place. "Ce ne sont pas des chiens ou des chats que l'on peut mettre en boxes. Il faut des pâtures, un endroit structuré. On fait appel à d'autres œuvres de protection animales, à des fermes pédagogiques ou à des particuliers", continue Stéphane Lamart. En mai dernier, l'association avait secouru seize vaches dans le secteur de Condé-sur-Noireau. Leur éleveur était dépassé par la situation. "Il faut avoir moins d'animaux et mieux les gérer. Ils sont vite pris à la gorge, font des heures de folie, ont des taxes à payer… et ce sont les animaux qui payent." (Contact : 01 46 81 54 64)