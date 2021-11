Rouen. Foot, hockey, tennis de table : de l'art de se relever.... 

Que le sport est parfois aussi injuste et cruel qu'il peut être magique. Mais que le sport est surtout une affaire de cycles à gérer. Depuis septembre, le FC Rouen en football et le SPO Rouen en tennis de table étaient absolument imprenables.

Ça s'en va et ça revient

On se prenait alors tous à rêver de titre et des fêtes qui vont avec. Mais c'était bien mal connaître cette terrible loi du sport qui sanctionne sans coup férir la moindre baisse de régime, qu'elle soit physique ou psychologique. Deux hommes eux, savaient que cela allait arriver, les deux entraîneurs de ces formations David Giguel et Stéphane Hucliez. C'est quand tous les feux sont au vert qu'un coach doit penser plus que jamais au moment où ils passeront au rouge. Ce moment où la roue de la réussite ne tourne plus dans le bon sens. Demandez donc à Fabrice Lhenry et ses hockeyeurs des Dragons de Rouen, habitués à collectionner les titres. Battus en finale de la Coupe de France aux tirs au but et ils devront se battre jusqu'au bout pour attraper la seconde place de saison régulière. Tout ça fait partie d'une saison, d'un parcours. Car pour les trois clubs rouennais, être champion est plus que jamais possible. C'est factuel. La finesse de gestion de leurs entraîneurs est mise à l'épreuve. De leur capacité à retrouver un cycle vertueux dépendra la fin de saison de leur collectif.