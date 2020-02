Boxe. Ce sera lePalais des Sports pourMaxime Beaussire

On connaissait la date, on connaissait le contexte et bien évidemment l'adversaire mais il restait à déterminer où le Saint-Lois Maxime Beaussire allait boxer pour ses retrouvailles avec Caen le samedi 21 mars prochain. Alors qu'on pouvait tabler sur le Zénith que le boxeur normand avait déjà investi par le passé, c'est finalement le Palais des Sports qui abritera son combat contre l'Italien Matteo Signani. Ce dernier n'est autre que le champion d'Europe des poids moyens que Maxime Beaussire cherchera à détrôner. La billetterie est ouverte dans les points de vente habituels avec un premier prix fixé à 17 euros. Outre le duel Beaussire/Signani, dix autres combats seront proposés ainsi que de nombreuses animations.