Ifs. Le Sablier devient Centre national de la marionnette

Le Sablier, pôle des arts de la marionnette installé à Ifs et Dives-sur-Mer, est désormais un Centre national de la marionnette en préparation. C'est un courrier du ministre de la Culture Franck Riester, daté du lundi 10 février, qui accorde ce label à la structure normande. Le Sablier est investi dans la structuration et le soutien aux arts de la marionnette, "une discipline importante de par sa vitalité artistique comme par sa capacité à toucher un large public", indique le courrier. La structure normande fait partie des trois premiers centres nationaux de la marionnette en France. Elle organise notamment le festival Les Réci'Dives, dont la 35e édition aura lieu du 8 au 11 juillet 2020. L'été dernier, l'événement avait attiré plus de 9 400 spectateurs.