Caen. Les îles Anglo-Normandes à travers l'œil d'Olivier Mériel

L'exposition "L'île dans les isles" montre les îles anglo-normandes à travers l'objectif du photographe Olivier Mériel. L'occasion de (re)découvrir ces terres dont l'histoire est parfois méconnue ainsi que le récit d'une "très belle aventure" pour le photographe qui retrace 20 ans de travail.

Olivier Mériel adopte rapidement un style très particulier : un travail en noir et blanc avec une attention particulière sur les contrastes. "Cela fait quarante ans que je travaille avec les chambres photographiques, je fais tout moi-même pour essayer de créer un univers".

Les lieux clé et paysages au cœur de l'exposition

Pour lui, ce style très marqué, en noir et blanc "est une aventure sans fin. Je me renouvelle en permanence. La couleur, c'est différent, c'est lié à l'harmonie. C'est un choix artistique avec une exigence, une rigueur, voire une austérité que je revendique".

Ce Normand d'origine a très vite été intéressé par les îles et les îles nordiques comme l'Islande, l'Écosse, la Norvège ou l'Irlande. Il s'est donc penché sur les îles Anglo-Normandes à l'histoire singulière : "dans les années 90, j'ai eu une commande de la conservatrice de la maison Victor Hugo à Paris, sur la maison Hauteville House de Guernesey. J'ai pu travailler dessus et c'était le début de l'aventure". Les lieux clé et les paysages des îles ont donc une place importante dans cette exposition mais Mériel a aussi réalisé des portraits, de juristes, de personnalités qui font l'originalité de ces bouts de terre.

"C'est une aventure sans fin, je me renouvelle en permanence"

La manière dont il travaille a beaucoup évolué ces 20 dernières années : "avant je faisais des tirages un peu plus sombres. Les derniers sont plus lumineux, avec des personnages, etc." En réalisant cette exposition, il s'est "rendu compte du cheminement". Pour ce travail, le photographe a été accompagné par Sophie Poirey, maître de conférences en histoire du droit à l'Université de Caen et par Pascal Vannier, journaliste passionné d'histoire qui sont à l'origine du projet et racontent avec brio l'histoire des isles.

Les îles Anglo-Normandes à l'honneur ces prochains mois

Cette exposition sera accompagnée de plusieurs événements en lien avec les îles Anglo-Normandes. Il y aura notamment la sortie du catalogue qui recense toutes les photos de l'exposition avec les récits de Sophie Poirey et de Pascal Vannier. Le 28 février, un concert du groupe de musique traditionnelle des isles Lihou aura lieu au musée de Normandie ainsi que des animations musicales atour des répertoires traditionnels les 1er mars et 5 avril avec l'association La Loure. Olivier Mériel fera des visites guidées les 8 et 29 mars et il y aura une conférence le 11 avril sur les répertoires des îles Anglo-Normandes avec Yvon Davy dans l'auditorium du château.

Jusqu'au 17 avril au musée de Normandie. Tarifs : de 2,50 à 3,50 €. Entrée libre tous les jours pour les moins de 26 ans.