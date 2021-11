Saint-Lô. Municipales : la moitié de liste d'Emmanuelle Lejeune dévoilée

À un peu plus d'un mois des élections municipales, deux des quatre listes en course ont été entièrement dévoilées à Saint-Lô. Une troisième liste s'est en partie dévoilée, le mercredi 12 février, la liste "Pour Saint-Lô" menée par la conseillère d'opposition Emmanuelle Lejeune. La candidate a dévoilé 16 noms, soit la moitié. Pas ou peu de surprises. Sur cette liste bien sûr, les deux conseillers généraux du canton de Saint-Lô, membres de l'équipe Brière en 2014, Brigitte Boisgerault et Mathieu Johann-Lepresle. On retrouve aussi les actuels conseillers d'opposition, Jérôme Virlouvet et Hervé Legendre. Le reste de la liste devrait être connu la semaine prochaine. Les listes doivent être déposées en préfecture avant le 27 février.

