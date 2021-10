19e Prix Bayeux : la Syrie, invitée d'horreur

L'Exposition en extérieur, une soirée ''grands reporters", le dévoilement de la stèle au Mémorial des Reporters en présence de toute l'équipe du magazine de France 2, Envoyé Spécial, pour rendre hommage notamment à Gilles Jacquier... La prochaine édition du Prix Bayeux des correspondants de guerre (du 8 au 14 octobre) n'a pas eu besoin de se choisir un thème ou un sujet majeur. Cette année, l'actualité lui impose.

La terrible répression menée par Bachar el Assad contre les révoltés syriens inspirés par le Printemps Arabe de 2011, qui rythme les flashs quotidiens et pourrait même, qui sait, perturber l'organisation du Prix Bayeux, jalonne le programme de la semaine dédiée aux reporters de guerre.

La révolte pacifique devenue insurrection armée s'invitera ainsi dans le quotidien des bayeusains puisqu'elle fournira le thème de la traditionnelle et spectaculaire exposition extèrieure sur les murs de la ville. "Syrie, un peuple sacrifié", composée de clichés de Rodrigo Abd, Mani et Alessio Romenzi, interpellera les habitants du 8 au 31 octobre.

Hervé Ghesquière de retour

"Syrie, zone interdite" sera le thème de la soirée grands reporters du vendredi (12 octobre). Sous le grand pavillon, place Gauquelin, Jean-Marc Four (France Culture) tentera de faire comprendre les raisons et les enjeux du conflit en onnant la parole à ceux qui le couvrent au plus près, notamment Javier Espiniosa (El Mundo) et Mani (photographe indépendant). Le lendemain, le pays coincé entre la Turquie et l'Irak, sera dans tous les esprit au Mémorial des Reporters où les noms de Gilles Jacquier, Rémi Ochlik, Marie Colvin et Shoukri Ahmed Ratib Abu Bourghoul apparaîtront sur la stèle 2011 - 2012. Une stèle composée de 66 noms.

Par ailleurs, au-delà des immuables vote des lycéens, projection pour les collégiens, projection de films et documentaire, salon du livre, soirée-débat, table-ronde, rencontres entre les reporters et les collégiens et lycéens, la soirée de remise des prix, il convient de noter la présence, le retour même, d'Hervé Ghesquière. Le journaliste de France 2 présentera son livre ''547 jours dans le piège afghan'', récit de sa captivité et retour sur son parcours qui sort ces jours-ci aux éditions Albin Michel.

A l'occasion des 20 ans du conflit, un important retour sera opéré sur la Bosnie avec la projection du film d'Angelina Jolie "Au pays du sang et du miel", le témoignage de Rémy Ourdan (Le Monde), une exposition collective au Radar et plusieurs propositions sur le sujet au cours du salon du livre. La soirée débat du jeudi sera dédiée à la Somalie avec la projection, en avant-première du documentaire de Thomas Dandois. Les projections de documentaire du dimanche s'intéresseront à Gaza, à Bahreïn, à la Colombie et au New York Times.

