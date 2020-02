Manche. Nouvelle perturbation annoncée, avec des vents jusqu'à 110 km/h

Le temps est toujours très agité et c'est un nouvel épisode très perturbé qui est annoncé. Il débutera vers 1 heure, le jeudi 13 février, avec des vents jusqu'à 80-90 km/h dans les terres et des rafales de 95 à 110 km/h sur les caps les plus exposés sur le littoral du Cotentin. La mer restera agitée à forte, prévient la Préfecture maritime de la Manche, qui appelle à la plus grande vigilance.