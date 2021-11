Le Havre. Basket (N1M) : Le CBC accroche le derby contre le Havre dans les dernières secondes

Alors que les Havrais ont pris les rênes de la N1 mardi dernier en battant Angers, les Caennais de Fabrice Courcier avaient un besoin urgent de points pour assurer la 5ème place. Ce sont finalement les visiteurs qui ont fait la bonne affaire dans les dernières secondes (72-70), et qui assurent le Top 5 pour la deuxième phase.

Le match

Etrange début de match avec des Havrais qui ont pris plus de 4 minutes pour ouvrir leur compteur (2-10, 5'). La suite a été de nouveau favorable aux Cébécistes, qui ont continué d'agrandir leur avance, malgré une frayeur pour Aurélien Rigaux à quelques secondes de la pause, suite à une faute offensive Seinomarine (et à 1/17 au tir) (6-19, 10').

Dans le deuxième quart-temps, les hôtes ont d'abord réagi pour limiter l'avance Calvadosienne et revenir dans le match (15-21, 15'). Mais les équipiers de Florian Thibedore, très performant en première mi-temps (19 points) ont ensuite resserré le jeu pour garder et voir leur avance s'agrandir de nouveau, et pouvoir rejoindre les vestiaires avec 9 points d'avance (31-40, 20').

A chaque équipe sa mi-temps

Mais à la reprise, des Seinomarins plus conquérants sont revenus sur le parquet, leur permettant de vite réduire l'écart (42-46, 23'), puis de recoller au score (47-47, 26'). C'est dans cette dynamique que les hôtes ont alors pris l'avantage, pour aborder les 10 dernières minutes à +3 (55-52, 30').

Le début de cette dernière période est de nouveau Havraise, leur permettant d'agrandir leur avantage (60-55, 33'). Les Cébécistes ont alors réagi et sont revenus dans le match (64-63, 37'). S'en est suivi un chassé-croisé entre les deux équipes, qui a finalement tourné en faveur de Caen, après un panier de Pfister (70-72, 40').

Les réactions

Hervé Coudray après la défaite Havraise contre Caen Impossible de lire le son.

Fabrice Courcier après la victoire Caennaise au Havre Impossible de lire le son.

Réaction de l'homme du match Florian Thibedore (CBC) avec 24 points Impossible de lire le son.

La fiche technique

Le Havre - Caen : 70-72 (6-19, 25-21, 24-12, 15-20). 3 500 spectateurs.

Le Havre : Départ : Jomby 12, Dardaine 15, Uzas 4, Suhard 11, Duport 12. Banc : Hippolyte 1, Saumont 4, Kwedi, Kherzane, Wright 11. Entr. : Hervé Coudray.

Caen : Départ : Pfister 8, Thibedore 24, Pope 6, Yangue 4, Rigaux 3. Banc : Perine 13, Noel, Bangura 14, Balayera. Entr. : Fabrice Courcier

Prochain rendez-vous

Les Caennais recevront Vanves (Hauts-de-Seine) le vendredi 14 février à 20 heures au Palais des Sports pour le compte de la 25ème et avant-dernière journée de Nationale 1.