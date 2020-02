Calvados. Un plan de prévention incendie pour les monuments remarquables

Le département du Calvados est le troisième département français (après Paris et la Gironde) à compter le plus de monuments inscrits ou classés. C'est ce qui a poussé son président, en coordination avec le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), à mettre en place un plan de prévention incendie, motivé également par le drame de Notre-Dame à Paris, le 15 avril 2019. "Pour être honnête, nous avons commencé à y réfléchir il y a un peu plus de deux ans", indique Jean-Léonce Dupont.

L'abbaye aux Dames de Caen, les châteaux de Crèvecœur, Balleroy, Falaise, l'église Saint-Catherine d'Honfleur, l'abbaye de Juaye-Mondaye, etc. Tous font partie d'une liste de 58 édifices remarquables ciblés par ce dispositif. Ce dernier consistera à "identifier le mobilier qui devra être évacué en urgence en cas d'incendie". Le Calvados, qui double son enveloppe dédiée au patrimoine (de 1 à 2 millions d'euros) s'engage à financer 80 % des travaux de mise aux normes.