Mondeville. Jarett Eaton assure de nouveau le show

Une fois de plus, les Normands sont venus en nombre pour assister au Meeting de Mondeville. Nombreux était ceux venus pour admirer la performance de l'athlète américain Jarett Eaton. En effet, après avoir terminé vainqueur l'an dernier, Jarett Eaton a une nouvelle fois éclaboussé la Halle Michel d'Ornano de son talent avec un temps de 7''63 sur 60 m haies. Un temps moins bon que l'an dernier mais qui lui permet de finir premier devant le bulgare Parakhonka Vitali (7"79) qui a fini en deuxième position. Moore Isaiah (USA), a lui fini troisième (7"80).

Christrophe Lemaitre, troisième du 60 mètres



Le deuxième athlète attendu n'était autre que le français Christophe Lemaitre, dont sa performance du soir ne restera pas dans les mémoires. "Je ne suis pas dans une forme qui me permet d'être bon sur le 60 mètres" nous dit l'intéressé. D'abord à la deuxième position de sa série, il a ensuite fini troisième du 60 mètres hommes (6"71) derrière Golitin Amaury (6"66) et Thomas Adam (6"65). "La salle je n'y porte pas grand intérêt, mis à part la compétition, c'est un entraînement pour moi". On a donc hâte de voir Christophe Lemaitre au meilleur de sa forme aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Le meeting a aussi été l'occasion pour les athlètes locaux de briller. Théo Derobert (perche), Antoine Thoraval (60 m) et Flavie Renouard (1 500m) ont battu leur record.

Les principaux résultats

60 m haies hommes : 1- Eaton Jarret (USA) 7"63, 2- Parakhonka Vitali (Blr) 7"79, 3- Moore Isaiah (USA) 7"80

60 m haies féminin : 1- Samba-Mayela Cyrena (FRA) 8"01 , 2- McReynolds Tiffani (USA) 8"02, 3-Britton Evonne (USA) 8"07

400 m féminin : 1- Kachur Yana (Ukr) 53"43, 2-Mahmoud Eman (Egy) 54"90, 3- Hue Eugenie (FRA) 55"68

60 m hommes : 1- Thomas Adam (Gbr) 6"65, 2- Golitin Amaury 6"66, 3- Lemaître Christrophe (FRA) 6"71

60 m femmes : 1- Bass Gina (Gam) 7''22, 2- Krysts Tsimanouskaya (Blr) 7''23, 3- Lorene Bazolo (Ita) 7''29

1500 m féminin : 1- Wondmagegn Zerfe (Eth) 4'16"94, 2- Vrzalova Simona (Cze) 4'17"47, 3- Vikto Wagner-Gyürkes (Hun) 4'17''87

800 m hommes : 1- Ayouni Abdessalem (Tun) 1'50"82 , 2- Hairane Jamal (Qat) 1'51"31, 3- Riccobon Enrico (Ita) 1'51"43

3000 m hommes : 1- Doukkana Rabii (FRA) 7'54"02, 2- Essayi Anass (Mar) 7'54"43, 3- Foppen Mike (Ned) 7'54"52

Perche hommes : 1- Harry Coppel (Gbr) 5m70; 2- Adam Hague (Gbr) 5m60, 3- Nikandros Stylianou (Cyp) 5m42

Longueur femmes : 1- Milica Gardasevic 6m40, 2- Hilary Kpatcha 6m20, 3- Yariadmis Arguelles 6m18