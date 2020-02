Municipales. Être candidat, c'est du temps et de l'argent

Moins de bulletins pour

Pierre Casevitz

Le plus petit budget, 2 000 €, est financé "par les cotisations mensuelles des adhérents de Lutte ouvrière", indique Bernard Genolini, mandataire financier. Pour faire des économies, le parti ne déposera dans les bureaux de vote qu'un nombre de bulletins équivalent à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, considérant qu'ils recevront aussi un bulletin dans les plis électoraux.

Aurélien Guidi joue collectif

"C'est une campagne participative", indique l'association Caen en Commun, qui évalue ses dépenses à 7 000 €, financés par plusieurs membres de la liste et des sympathisants. L'impression des tracts et du matériel électoral est le plus gros poste de dépense pour le collectif qui lance sa campagne en ce début de mois.

Philippe Velten avance les frais

La France insoumise entend mener des campagnes "qui coûtent le moins cher possible", selon Jean-Michel Gualbert, membre du parti. Sur les 4 000 € de budget avancés par la tête de liste, il y a notamment 200 € de gestion du compte bancaire. LFI affirme avoir essuyé des difficultés pour ouvrir un compte dans certaines banques.

Un prêt pour Isabelle Gilbert

La candidate a contracté un prêt de 30 000 € pour financer la campagne. Premier poste de dépenses : l'impression et les frais postaux pour l'envoi d'un questionnaire à 62 000 Caennais. "Le parti n'a plus d'argent, note Jacques Gaillard, directeur de campagne, une grande réunion au centre de congrès, c'est hors de portée."

Partis et candidats aident

Gilles Déterville

Les partis qui soutiennent la liste (PS, Génération.s et la Gauche républicaine et socialiste) aident à hauteur de 10 000 €. "Le reste, c'est une contribution personnelle des 55 colistiers", précise Romain Palazzini, directeur de campagne. De quoi financer notamment la permanence rue du Moulin ou encore 70 000 tracts sur les transports en commun gratuits.

Local et salariée

pour Rudy L'Orphelin

La liste a elle aussi choisi de louer un local, rue du Tour-de-Terre. Environ un tiers des 58 000 € servent à financer l'embauche d'une permanente dédiée à la campagne. Le candidat tête de liste a lui aussi contracté un prêt bancaire. Europe Écologie les verts a par ailleurs mis en place une plateforme de dons au niveau national.

Les deniers de Joël Bruneau

Le budget de campagne du maire sortant s'établit à 75 000 €. Le candidat a souscrit un emprunt "sur ses deniers propres", indique un membre de l'équipe. Parmi les coûts notamment : deux meetings, des tracts, un local de campagne rue Demolombe, un prestataire pour la communication graphique. "Il y a six ans, le risque était plus important", poursuit l'entourage de Joël Bruneau.