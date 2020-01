Rouen. Pour "une commande", ils tentent de dérober un véhicule de location

Le 7 janvier 2020, les gendarmes de Franqueville-Saint-Pierre reçoivent un renseignement anonyme selon lequel un vol de véhicule se prépare sur le parking d'une grande surface. Ils établissent une surveillance des lieux et, vers 22h, les lumières du parking s'éteignent tandis qu'une voiture arrive. Deux individus en sortent et se dirigent vers un camion de location, alors que le conducteur du véhicule reste à bord. Tous trois sont rapidement interpellés.

Des explications évasives

En garde à vue, leurs téléphones confirment la préparation du vol, photos à l'appui. Pour leur défense, ils évoquent une "commande" d'un mystérieux contact dont ils taisent le nom. Une quinzaine de condamnations figurent au casier judiciaire de deux d'entre eux. La partie civile considère que les explications sont "peu convaincantes" et le ministère public constate que les prévenus "maîtrisent l'art de l'esquive". Le tribunal condamne Timmy Dert, 36 ans, à un an de prison ferme, Stéphane Dert, 41 ans, à huit mois de prison ferme et le troisième prévenu à six mois de prison avec sursis.