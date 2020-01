Ouistreham. Brexit : à la gare maritime, les voyageurs anglais sont dans le flou

Cela fait plus de trois ans que des négociations étaient en cours autour d'un éventuel Brexit. Cette fois, c'est officiel : le Royaume-Uni quitte pour la première fois de l'histoire l'Union Européenne, à partir de ce vendredi 31 janvier, à minuit. Dans les faits, la première année sera une période de transition, en attendant de nouvelles discussions entre Londres et Bruxelles. Du côté des voyageurs, ce Brexit aura-t-il réellement un impact ? Les Anglais au départ de Ouistreham pour Portsmouth sont dans le flou. "Avant de partir de France, on doit aller chez le vétérinaire avec le passeport du chien pour vérifier qu'il est en bonne santé, explique David, habitant de Birmingham. On ne sait pas si on devra le faire aussi en Angleterre après le Brexit, mais chaque intervention coûte 50 €, c'est cher." Selon Fabienne, compagne d'un Britannique qui vit de l'autre côté de la Manche, le transport risque d'être plus contraignant. "Il y aura sans doute plus de contrôles, notamment pour les visas. Ce sera plus long et peut-être plus cher." A priori, pour les Britanniques, seul le passeport suffit.