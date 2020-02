Alençon. Déserts médicaux : consultations de médecins généralistes à l'hôpital

Ils étaient 210 en 2012, ils ne seront plus que 157 fin 2020 : l'Orne, comme d'autres départements, fait face à un manque de médecins généralistes. Pour aider les patients, l'hôpital d'Alençon a ouvert des consultations de médecine générale.

Malgré les efforts entrepris depuis des années, 16 % des Ornais qui cotisent à la Sécu n'ont plus de médecins. La situation est encore plus criante sur Alençon, où le quart de la population est sans toubib ! Pour faire face, depuis novembre 2019, l'hôpital d'Alençon a ouvert une consultation de médecins généralistes. " Mais deux mois et demi plus tard, bizarrement, elle ne fait pas le plein ", déplore François Chareton, médecin retraité, qui organise ce service.

Depuis son ouverture, 500 patients se sont présentés à cette consultation de médecine générale, où chacun est susceptible de trouver un médecin généraliste.

Médecine générale au Centre hospitalier d'Alençon, du lundi au vendredi : sans rendez-vous 9h/12h30 et 14h15/18h. Avec rendez-vous 02 33 32 54 82 : 13h15/14h15.