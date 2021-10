Un bateau "très chaud" au large de Cherbourg !

C'est ce qu'a annoncé la préfecture maritime de la Manche. Il s'agit d'un bateau à bord duquel il fait 60°, le MSC Flaminia victime d’une avarie le 14 juillet dans l’Atlantique, entraînant un incendie et deux explosions qui ont fait un mort et un disparu. Le navire pèse plus de 80 000 tonnes avec ses 2 700 conteneurs embarqués et se rend actuellement en Allemagne. La préfecture maritime estime que le navire ne présente pas de danger de pollution.

Aucun dispositif spécial n'est mis en place selon le Préfet. Le MSC Flaminia doit croiser au large de Cherbourg, en principe demain dans l'après-midi ou en fin de journée, en fonction des conditions météo.