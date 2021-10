Caen. Municipales. Joël Bruneau dévoile les premières lignes de son programme

C'est devant plus de 600 personnes que le maire sortant de Caen, Joël Bruneau, a officiellement lancé sa campagne au Palais des congrès pour sa première réunion publique avant les élections municipales de mars prochain. Joël Bruneau a fait son entrée sur scène sur une musique entraînante, accompagnée d'une standing-ovation d'une partie du public. À l'extérieur, l'ambiance était quelque peu différente puisqu'une dizaine de manifestants d'Extinction rébellion étaient réunis devant l'entrée pour protester contre le projet Place république et l'abattage des arbres.

Pendant plus d'une heure et demie, le maire sortant a répondu aux questions d'un panel d'habitants de la ville ainsi qu'aux questions du public, qui pouvait envoyer des demandes directement par SMS. Plusieurs thèmes ont été abordés et, parmi eux, le projet Place république. "Ce ne sera pas un centre commercial mais un lieu de vie avec une halle commerciale pour mettre en valeurs les produits normands et un cinéma d'art et d'essai piloté par, pour ne pas le nommer, le Lux."

Impôts, transports et grand événement

Côté impôts locaux, si Joël Bruneau ne s'engage pas à les baisser comme il l'a fait lors de son premier mandat, il s'engage "à ne pas les augmenter".

Pas de transports gratuits dans les colonnes de son programme mais une amélioration "de la tarification pour les familles, les étudiants..." Après la mise en circulation du nouveau tramway, Joël Bruneau a d'autres projets : "Il nous faut travailler sur une ligne est-ouest". Bus ? Tramway ? Pour l'instant, le mode de transport n'est pas défini.

Enfin, pour fêter le millénaire de la ville en 2023, un grand événement devrait être organisé.