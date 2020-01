Caen. Un nouveau candidat à gauche, des soutiens et un adage

Une liste insoumise au premier tour ?

À Caen, une liste dite "citoyenne", soutenue par La France insoumise, se prépare en vue du premier tour des municipales, le dimanche 15 mars. Elle sera conduite par Philippe Velten (notre photo), physicien nucléaire de 36 ans. Un premier engagement politique qu'il voit comme "un devoir militant". Intitulée A Caen décidons nous-même, elle défendra la gratuité des transports en commun, plaide pour un centre municipal de soins ou une régie publique de l'eau. "Nous voulons impliquer les citoyens avec des référendums d'initiative citoyenne et révocatoires au bout de trois ans et également des conseils de quartier."

Les candidats affichent leurs soutiens

Samedi 18 janvier, le député européen du Rassemblement national, Nicolas Bay, était à Caen pour soutenir Isabelle Gilbert et Chantal Henry, candidates à Caen et Mondeville. Cette semaine sera marquée par la visite d'un autre eurodéputé, Yannick Jadot, le mercredi 22 à la maison du Vélo. Il devrait même enfourcher une bicyclette aux côtés des membres du Rassemblement écologiste et citoyen. La liste Caen au cœur, emmenée par Gilles Déterville (PS), organise sa première réunion publique le jeudi 23 à 18 h 30 dans l'ancienne mairie de Venoix. Et promet aussi la venue de personnalités nationales.

Vœux : Joël Bruneau ne dévie pas

"Je n'évoquerai évidemment pas les échéances prochaines." Le maire sortant de Caen n'a pas profité, le vendredi 17 janvier, de la tribune qui lui était offerte à l'occasion des vœux pour lancer sa campagne. En forme de bilan, il a simplement rappelé sa philosophie : "Défendre des convictions personnelles est indispensable. Les dépasser pour les mettre au service d'une dynamique collective est toujours plus fort."