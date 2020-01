Basket (Pro B). C'est jour de derby normand entre le Rouen Métropole Basket et Évreux ! 

La saison de Pro B se poursuit pour le Rouen Métropole Basket et Évreux, mais n'est pas vraiment la même entre les deux équipes. Ils s'affronteront pour la première fois en championnat, vendredi 24 janvier pour le derby lors de la 16e journée, à Évreux. Si les Rouennais sont actuellement imbattables à domicile, ils ont plus de mal à l'extérieur et occupent la 6e place du classement pendant que les ébroïciens sont actuellement dans la difficulté, avec une inconfortable 15e place.