Lillebonne. Voyage d'étude à Auschwitz pour des lycéens

Voyage d'étude pour des lycéens normands au camp de concentration d'Auschwitz. Un voyage organisé les mercredi 15 et jeudi 16 janvier par la Région Normandie. Sept classes de première et de Terminale de lycées du Calvados, de l'Orne et de la Seine-Maritime ont fait le déplacement.

Parmi les participants : une classe de Terminale littéraire du lycée Guillaume-Le-Conquérant de Lillebonne. Les élèves devaient notamment faire des recherches sur la famille Rosenberg (du nom de l'hôpital), une famille de Lillebonne, arrêtée à Lillebonne et déportée à Auschwitz.

Les 140 jeunes Normands étaient accompagnés de Ginette Kolinka, rescapée du camp d'Auschwitz-Birkeneau. Un voyage accès sur le devoir de mémoire.