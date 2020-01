Caen. La venue de la ministre de la Justice perturbée par les avocats en grève

Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, était à Caen le mercredi 8 janvier, dans le cadre de la réforme du tribunal judiciaire. Depuis le mercredi 1er janvier, le tribunal d'instance et celui de grande instance ont fusionné. Néanmoins, et sans grandes surprises, sa venue a été mouvementée, par des avocats contre la réforme des retraites.

C'est d'abord un jeu du chat et de la souris qui s'est opéré dès 9 h 30, la garde des sceaux étant entrée par une porte dérobée. Les avocats sont venus perturber la réunion de travail à l'aide de klaxons et de trompettes, avant de jeter leurs robes aux pieds de la ministre avant son discours. Cette dernière a souhaité rassurer les professionnels : "On a proposé de diminuer les cotisations hors-retraite qui viendraient compenser la hausse des cotisations retraite et, d'autre part, les avocats pourraient conserver leur caisse autonome", évoque-t-elle.

La grève des avocats est poursuivie toute la semaine, ce qui provoque le renvoi de tous les dossiers jusqu'au dimanche 19 janvier inclus. Une nouvelle assemblée générale aura lieu le lundi 20 janvier.