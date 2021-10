Elbeuf. La charcuterie le Cochon doré récompensée

C'est en 2006 que tout a commencé pour Richard Trouplin qui décide de soumettre son boudin au jugement de la Confrérie d'Alençon : "J'ai terminé 10e sur 590 participants, une vraie fierté et le souvenir le plus mémorable de ma carrière". Depuis, il s'est pris au jeu des concours et c'est à Essay dans l'Orne, qu'il a été une nouvelle fois récompensé pour son boudin blanc. Loin de la routine, Richard Trouplin crée régulièrement de nouvelles recettes et agrémente ses boudins de produits d'exception à l'image du boudin au foie gras ou à l'écrevisse.